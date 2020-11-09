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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1884188518861887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:12

  J написав:тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:

Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  J написав:тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:

Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.

єто правило отменили в конце лета
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:14

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается

Открывается примерно с сентября.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:06

Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по Окарте кешбека не было?

Ще ні.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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miltador
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