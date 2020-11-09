RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1884188518861887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:12

  J написав:тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:

Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 06.08.19
Подякував: 509 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  J написав:тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:

Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.

єто правило отменили в конце лета
J
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:14

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается

Открывается примерно с сентября.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 31.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:06

Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13213
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по Окарте кешбека не было?

Ще ні.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 08.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:18

  miltador написав:
  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по Окарте кешбека не было?

Ще ні.

Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13213
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:36

Re: Идея Банк

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по Окарте кешбека не было?

Пару минут назад зашел
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40

  Вкладчик1234 написав:Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было

Вже і у виписці є.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 08.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:50

Re: Идея Банк

А я не понял вот какой момент - по КБО в этом месяце выплатили кишмиш досрочно - это хорошо. Но обычно у меня с того кишмыша тут же удерживались %, которые накопились за счет постоянного списывания 25 грн., которые гасятся только после выведения карты в 0. А так как в ноль я карту не выводил с момента получения, то процентов там уже набегало больше 8 грн. Так вот при досрочном кэшбеке - не списали ничего. И когда теперь они хотят с меня их поиметь? Или может Идея что поменяла в условиях и теперь не будет "брить" на эти копейки? Понимаю что сие маловероятно, но а вдруК ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5099
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1884188518861887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, extreme_lviv_ua, Flamingo, IDAN, ingtrans, Lost, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1747, 1748, 1749
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17487 2451344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 16:17
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9076, 9077, 9078
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90770 10712895
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 14:59
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7412 1666552
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 14:07
Andrew75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.