|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:12
J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1998
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13
vitaliy_berdinskikh написав: J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
єто правило отменили в конце лета
-
J
-
-
- Повідомлень: 4994
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:14
vitaliy_berdinskikh написав:
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается
Открывается примерно с сентября.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1714
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:06
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13213
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7319 раз.
- Подякували: 3471 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Ще ні.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:18
miltador написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Ще ні.
Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13213
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7319 раз.
- Подякували: 3471 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:36
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Пару минут назад зашел
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40
Вкладчик1234 написав:
Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было
Вже і у виписці є.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:50
А я не понял вот какой момент - по КБО в этом месяце выплатили кишмиш досрочно - это хорошо. Но обычно у меня с того кишмыша тут же удерживались %, которые накопились за счет постоянного списывания 25 грн., которые гасятся только после выведения карты в 0. А так как в ноль я карту не выводил с момента получения, то процентов там уже набегало больше 8 грн. Так вот при досрочном кэшбеке - не списали ничего. И когда теперь они хотят с меня их поиметь? Или может Идея что поменяла в условиях и теперь не будет "брить" на эти копейки? Понимаю что сие маловероятно, но а вдруК
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5099
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17487
|2451344
|
|
|90770
|10712895
|
|
|7412
|1666552
|
|