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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:12
J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13
vitaliy_berdinskikh написав: J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
єто правило отменили в конце лета
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:14
vitaliy_berdinskikh написав:
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается
Открывается примерно с сентября.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:06
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Ще ні.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:18
miltador написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Ще ні.
Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:36
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а по Окарте кешбека не было?
Пару минут назад зашел
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40
Вкладчик1234 написав:
Написал в саппорт. Сказали "только что выплатили". Баланс и правда увеличился. Сообщения пока не было
Вже і у виписці є.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:50
А я не понял вот какой момент - по КБО в этом месяце выплатили кишмиш досрочно - это хорошо. Но обычно у меня с того кишмыша тут же удерживались %, которые накопились за счет постоянного списывания 25 грн., которые гасятся только после выведения карты в 0. А так как в ноль я карту не выводил с момента получения, то процентов там уже набегало больше 8 грн. Так вот при досрочном кэшбеке - не списали ничего. И когда теперь они хотят с меня их поиметь? Или может Идея что поменяла в условиях и теперь не будет "брить" на эти копейки? Понимаю что сие маловероятно, но а вдруК
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:14
ballforfootball написав:
Полное разочарование в этом банке и самые наихудшие ему рекомендации. Никакой лояльности к клиентам, даже старым, заинтересованности в их сохранении, отсутствие здравого смысла, можно даже сказать, что и клевета по отношению к клиентам.
Являлся клиентом банка уже много лет, до этого размещал в нем только депозиты, всегда на максимальную "защищенную" сумму. Последний депозит у них (закончился на днях) лежал 6 месяцев на сумму в 200 000 грн. Увидел рекламу "инновационного" О-банка, кредитной карты и решил наконец расширить для себя линейку его продуктов. В автоматическом режиме через приложение (глючное очень, надо отметить) запрос на кредитную карту отклонили. Никаких документов, подтверждающих мою финансовую состоятельность, приложение не запрашивает, как это делает, например, тот же Монобанк. Просто рулетка. В онлайн режиме мне сообщили, что отказали по причинам, которые банк не обязан разглашать. Зашел, на всякий случай, на сайт кредитных историй, посмотрел по себе – все чисто. Хотя итак знал, что я никогда нигде кредиты не брал в принципе, только кредитными картами пользуюсь нескольких других банков, везде с большими суммами кредитных лимитов и никогда ни единой задолженности у меня по ним не было. Ну ок, думаю, попробую позже еще, всякое бывает. Через месяц, когда депозит уже заканчивался, лично пришел в отделение и подал новую заявку на кредитную карту, естественно указав, что согласен даже на минимальный кредитный лимит для начала. Никаких подтверждающих мою «кредитоспособность» документов (автомобиль, недвижимость, штампы в загранпаспорте и т.д.) опять-таки банк не запросил. Что, наверное, даже логично на первый взгляд – я отдаю банку свои 200 000 грн. на 6 месяцев, этого более чем достаточно, с точки зрения здравого смысла, чтобы банк мне выделил право пользоваться "своими" (или фактически даже моими, лежащими у него) хотя бы 5000-10000 грн. в своем продукте, который он к тому же везде рекламирует.
Обещали сообщить ответ в понедельник, но никто так и не позвонил. Звоню на следующий день им уже сам, говорят – мы вам не можем дать кредитку, даже с минимальным лимитом, так как у вас плохая кредитная история... В чем именно плохая, где я брал кредиты, покажите, где про это указано – мы не обязаны вам ничего объяснять) Это я расценил просто как обман или даже клевету, потому что это не соответствует действительности. С какой сакральной целью это делается - непонятно... Сообщаю менеджеру, что в таком случае заберу из банка свой депозит – равнодушно отвечают "забирайте, ваше право".
На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.
И вы еще доверяете им фонд? А логика где. Ее нет, в данной конкретной ситуации.
И совет, у нас неадекватов не так много, их примерно 4+, почитайте ветку одариваемого, потритесь на форуме, а потом уже несите им фонд, а то опять же не логично получится нести фонды проходимцам, ну согласитесь же, это смешно.
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Вів 10 лис, 2020 22:11
reef
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