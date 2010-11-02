ballforfootball написав:

Полное разочарование в этом банке и самые наихудшие ему рекомендации. Никакой лояльности к клиентам, даже старым, заинтересованности в их сохранении, отсутствие здравого смысла, можно даже сказать, что и клевета по отношению к клиентам.Являлся клиентом банка уже много лет, до этого размещал в нем только депозиты, всегда на максимальную "защищенную" сумму. Последний депозит у них (закончился на днях) лежал 6 месяцев на сумму в 200 000 грн. Увидел рекламу "инновационного" О-банка, кредитной карты и решил наконец расширить для себя линейку его продуктов. В автоматическом режиме через приложение (глючное очень, надо отметить) запрос на кредитную карту отклонили. Никаких документов, подтверждающих мою финансовую состоятельность, приложение не запрашивает, как это делает, например, тот же Монобанк. Просто рулетка. В онлайн режиме мне сообщили, что отказали по причинам, которые банк не обязан разглашать. Зашел, на всякий случай, на сайт кредитных историй, посмотрел по себе – все чисто. Хотя итак знал, что я никогда нигде кредиты не брал в принципе, только кредитными картами пользуюсь нескольких других банков, везде с большими суммами кредитных лимитов и никогда ни единой задолженности у меня по ним не было. Ну ок, думаю, попробую позже еще, всякое бывает. Через месяц, когда депозит уже заканчивался, лично пришел в отделение и подал новую заявку на кредитную карту, естественно указав, что согласен даже на минимальный кредитный лимит для начала. Никаких подтверждающих мою «кредитоспособность» документов (автомобиль, недвижимость, штампы в загранпаспорте и т.д.) опять-таки банк не запросил. Что, наверное, даже логично на первый взгляд – я отдаю банку свои 200 000 грн. на 6 месяцев, этого более чем достаточно, с точки зрения здравого смысла, чтобы банк мне выделил право пользоваться "своими" (или фактически даже моими, лежащими у него) хотя бы 5000-10000 грн. в своем продукте, который он к тому же везде рекламирует.Обещали сообщить ответ в понедельник, но никто так и не позвонил. Звоню на следующий день им уже сам, говорят – мы вам не можем дать кредитку, даже с минимальным лимитом, так как у вас плохая кредитная история... В чем именно плохая, где я брал кредиты, покажите, где про это указано – мы не обязаны вам ничего объяснять) Это я расценил просто как обман или даже клевету, потому что это не соответствует действительности. С какой сакральной целью это делается - непонятно... Сообщаю менеджеру, что в таком случае заберу из банка свой депозит – равнодушно отвечают "забирайте, ваше право".На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.