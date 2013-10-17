RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1885188618871888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:23

Re: Идея Банк

Имел две кредитный карты Идеи: белую и синюю. Запросил лимит на новую obank. Отказали, предложив нулевой кредитный лимит. Закрыл синюю, через две недели переподал заявку на выдачу карты obank с лимитом. Налили сколько запрашивал. :-)
Думаю, будет полезно для других.
alex_2013
 
Повідомлень: 233
З нами з: 10.04.13
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:03

Re: Идея Банк

  alex_2013 написав:Думаю, будет полезно для других.

Думаете у многих здесь есть "синяя и белая", но нет "о.банковской"?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5103
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:09

Re: Идея Банк

Если изначально на О-банку налили ноль, можно как-то подать заявку на поднятие, или пол года на животворящей полке сами сделают своё дело?
Amid
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26

  Amid написав:Если изначально на О-банку налили ноль, можно как-то подать заявку на поднятие, или пол года на животворящей полке сами сделают своё дело?

У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели
Stringer
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 23.01.13
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1885188618871888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Anadonta, MASolomko і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 86, 87, 88
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
871 123362
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 17:15
Anadonta
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4422, 4423, 4424
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44235 5361718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 16:41
idealstorm
Альфа-Банк 1 ... 9076, 9077, 9078
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90775 10715275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 13:52
lov2108

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26263)
11.11.2020 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.