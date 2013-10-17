|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:23
Имел две кредитный карты Идеи: белую и синюю. Запросил лимит на новую obank. Отказали, предложив нулевой кредитный лимит. Закрыл синюю, через две недели переподал заявку на выдачу карты obank с лимитом. Налили сколько запрашивал.
Думаю, будет полезно для других.
-
alex_2013
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 10.04.13
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:03
alex_2013 написав:
Думаю, будет полезно для других.
Думаете у многих здесь есть "синяя и белая", но нет "о.банковской"?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5103
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:09
Если изначально на О-банку налили ноль, можно как-то подать заявку на поднятие, или пол года на животворящей полке сами сделают своё дело?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1432
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26
Amid написав:
Если изначально на О-банку налили ноль, можно как-то подать заявку на поднятие, или пол года на животворящей полке сами сделают своё дело?
У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11419
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:23
Amid написав:
Если изначально на О-банку налили ноль, можно как-то подать заявку на поднятие, или пол года на животворящей полке сами сделают своё дело?
Самі нальють. Почекайте.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:23
Stringer
Коллега, что там решили - гасимся под Новый год?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9338
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
-
J
-
-
- Повідомлень: 4998
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|873
|123491
|
|
|17492
|2452665
|
|
|44236
|5361883
|
Сер 11 лис, 2020 17:45
omb
|