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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1886188718881889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:00

Re: Идея Банк

2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Нет
Chicheva
 
Повідомлень: 173
З нами з: 02.09.15
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03

  2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?

Если ваша комуналка идет под mcc 4900 то нет.
antey718
 
Повідомлень: 541
З нами з: 03.08.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 1886188718881889
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