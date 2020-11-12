|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:00
2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Нет
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03
2XL написав:
По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Если ваша комуналка идет под mcc 4900 то нет.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44265
|5366101
|
|
|17504
|2455070
|
|
|90777
|10717952
|
Чет 12 лис, 2020 22:23
Arien