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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:00
2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Нет
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03
2XL написав:
По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Если ваша комуналка идет под mcc 4900 то нет.
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antey718
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:44
Stringer написав:
У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели
miltador написав:
Самі нальють. Почекайте.
Уже 4 с половиной месяца О.Карта на полке с 0 лимитом.
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П'ят 13 лис, 2020 22:10
Arien