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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1886188718881889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:00

Re: Идея Банк

2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Нет
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03

  2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?

Если ваша комуналка идет под mcc 4900 то нет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:44

  Stringer написав:У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели

  miltador написав:Самі нальють. Почекайте.

Уже 4 с половиной месяца О.Карта на полке с 0 лимитом.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:42

  Striker написав:
  Stringer написав:У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели

  miltador написав:Самі нальють. Почекайте.

Уже 4 с половиной месяца О.Карта на полке с 0 лимитом.

а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:08

  ol_zy написав:а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.

Не думаю що зв'язано, в мене навпаки по о.карті налили, по Б5 відлуп вже другий місяць :(
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miltador
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:16

Re: Идея Банк

ol_zy написав:а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
Б5 и Вика, белая и синяя, а 0 нулевка. Написал заяву на десятку, прогноз пессимистичный
Размер имеет значение.
2XL
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