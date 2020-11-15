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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:00
2XL написав:По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Нет
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Chicheva
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03
2XL написав:
По О. Карте есть кэшбек по коммуналке?
Если ваша комуналка идет под mcc 4900 то нет.
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antey718
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:44
Stringer написав:
У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели
miltador написав:
Самі нальють. Почекайте.
Уже 4 с половиной месяца О.Карта на полке с 0 лимитом.
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Striker
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:42
Striker написав: Stringer написав:
У меня и месяца не пролежала. Налили через 4 недели
miltador написав:
Самі нальють. Почекайте.
Уже 4 с половиной месяца О.Карта на полке с 0 лимитом.
а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:08
ol_zy написав:
а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
Не думаю що зв'язано, в мене навпаки по о.карті налили, по Б5 відлуп вже другий місяць
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Нед 15 лис, 2020 00:16
ol_zy написав:а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
Б5 и Вика, белая и синяя, а 0 нулевка. Написал заяву на десятку, прогноз пессимистичный
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 15 лис, 2020 02:48
2XL написав:
ol_zy написав:а с Б5/пудрой и/или викой у вас как? Если там по 0, то, воможно, и по О аналогично.
Б5 и Вика, белая и синяя, а 0 нулевка. Написал заяву на десятку, прогноз пессимистичный
Я можу помилятись, але тут ніби 2 картки дозволяється з лімітом. Вам синя точно потрібна?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:44
Напомните, пожалуйста, какая минимально сумма кэшбэка может быть наколядована по КБО (О.карту никак не заведу), чтобы он не сгорел, а выплатился?
Не помню: то ли 10 грн, то ли 25.
В этом месяце просто КБО простаивает (все силы брошены на 30 операций с Ньюкардом), но один раз в Сильпо пришлось расплатиться, и вот думаю: хватит или нет? Там больше 10, но меньше 25 грн...
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Искатель
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:04
Искатель написав:
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:22
Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Привлечь новых клиентов - тут логично сделал УкрСиббанк давая предложение на год.
Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.
Надеяться, что пользователь привыкнет и начнет делать траты по другим категориям - эту карту используют исключительно для инет оплат.
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renegade
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