renegade написав:Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.
В Ідея Банку відсоток клієнтів, які регулярно отримують кешбек, досягає 10%. «Кожного місяця ми виплачуємо майже 300 тис. грн кешбеку. Є клієнти, які щомісяця накопичують по кілька сотень гривень, а у більшості сума кешбеку становить до 100 грн», — розповів член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/48581413/
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали . Но после вашего вопроса... в общем моя жизнь больше никогда не будет прежней
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