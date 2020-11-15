RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1887188818891890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:39

renegade
Большинство клиентов не сидят на данном форуме в частности и в льготном периоде вообще :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9358
З нами з: 14.06.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:54

Re: Идея Банк

  renegade написав:Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.


В Ідея Банку відсоток клієнтів, які регулярно отримують кешбек, досягає 10%. «Кожного місяця ми виплачуємо майже 300 тис. грн кешбеку. Є клієнти, які щомісяця накопичують по кілька сотень гривень, а у більшості сума кешбеку становить до 100 грн», — розповів член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/48581413/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58

  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?


Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали ;).
Но после вашего вопроса... в общем моя жизнь больше никогда не будет прежней :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5117
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1887188818891890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, Flamingo, makor06, MASolomko, ramaz, Vorlon, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9082, 9083, 9084
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90834 10729968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 20:36
Vorlon
Юнекс Банк 1 ... 237, 238, 239
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2384 74388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 19:27
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4426, 4427, 4428
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44278 5371574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 19:10
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18893)
16.11.2020 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.