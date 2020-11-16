renegade
Большинство клиентов не сидят на данном форуме в частности и в льготном периоде вообще
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:39
renegade
Большинство клиентов не сидят на данном форуме в частности и в льготном периоде вообще
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:54
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58
Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали .
Но после вашего вопроса... в общем моя жизнь больше никогда не будет прежней
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