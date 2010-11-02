renegade написав:Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.
В Ідея Банку відсоток клієнтів, які регулярно отримують кешбек, досягає 10%. «Кожного місяця ми виплачуємо майже 300 тис. грн кешбеку. Є клієнти, які щомісяця накопичують по кілька сотень гривень, а у більшості сума кешбеку становить до 100 грн», — розповів член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/48581413/
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали . Но после вашего вопроса... в общем моя жизнь больше никогда не будет прежней
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Будуть вам щомісяця дзвонити і пропонувати оформити кеш-кредит або кредитку з і схожими умовами під 100500% на годину, щоб відбити витрати. Загалом, доки в умовах не стоїть купа зірочок, такими питаннями має задаватися відділ маркетингу банки, а не клієнт.
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Привлечь новых клиентов - тут логично сделал УкрСиббанк давая предложение на год. Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе. Надеяться, что пользователь привыкнет и начнет делать траты по другим категориям - эту карту используют исключительно для инет оплат.
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Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела)
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие 1мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали .
В том то и дело, что креветка не предлагала её поймать и съесть. А вот если бы ресторан предлагал креветки по 10 грн за кг, то я тоже задумался бы: где подвох?
renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?
Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела)
Это само собой, но у идеи есть более логичный в этом плане продукт CB White. Он подразумевает ношение с собой карты для покупок в продуктовых магазинах и ресторанах и подталкивает клиентов платить ей в других местах (если карта одна). К тому же многие не тратят так много по категориям продуктов и ресторанов и, в сумме, банк в плюсе. С О. Картой же нет ограничений по категориям и нет стимула носить её в кошельке.