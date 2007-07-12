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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1887188818891890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:39

renegade
Большинство клиентов не сидят на данном форуме в частности и в льготном периоде вообще :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:54

Re: Идея Банк

  renegade написав:Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.


В Ідея Банку відсоток клієнтів, які регулярно отримують кешбек, досягає 10%. «Кожного місяця ми виплачуємо майже 300 тис. грн кешбеку. Є клієнти, які щомісяця накопичують по кілька сотень гривень, а у більшості сума кешбеку становить до 100 грн», — розповів член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/48581413/
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58

  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?


Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали ;).
Но после вашего вопроса... в общем моя жизнь больше никогда не будет прежней :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:45

  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?

Будуть вам щомісяця дзвонити і пропонувати оформити кеш-кредит або кредитку з і схожими умовами під 100500% на годину, щоб відбити витрати. Загалом, доки в умовах не стоїть купа зірочок, такими питаннями має задаватися відділ маркетингу банки, а не клієнт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 05:38

  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?

Привлечь новых клиентов - тут логично сделал УкрСиббанк давая предложение на год.
Отдавать заработанный интерченджь - тут они в минусе.
Надеяться, что пользователь привыкнет и начнет делать траты по другим категориям - эту карту используют исключительно для инет оплат.


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Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:04

Re: Идея Банк

Flamingo написав:
  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?


Вы вот сейчас спрашиваете мнение ... Эээ... скажем так "поедателей креветок" что они думают по поводу того какие 1мотивы были у креветки до того как она отважилась быть пойманной и съеденной. Вот честно - сколько ни ел креветок вот ни разу ее мысли меня не интересовали ;).


В том то и дело, что креветка не предлагала её поймать и съесть. А вот если бы ресторан предлагал креветки по 10 грн за кг, то я тоже задумался бы: где подвох?

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:09

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:
  renegade написав:Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?

Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела)


Это само собой, но у идеи есть более логичный в этом плане продукт CB White. Он подразумевает ношение с собой карты для покупок в продуктовых магазинах и ресторанах и подталкивает клиентов платить ей в других местах (если карта одна). К тому же многие не тратят так много по категориям продуктов и ресторанов и, в сумме, банк в плюсе.
С О. Картой же нет ограничений по категориям и нет стимула носить её в кошельке.

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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:36

  Vorlon написав:
  Искатель написав:25

!


Спасибо за ответ. А 25 должно быть наколядовано чистыми или грязными?
Карта КБО.
Просто надо сделать еще одну онлайн-оплату, чтобы не пропало ничего (в один из месяцев летом уже сгорело так), хочу понять, на какую сумму делать.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:45

Искатель
Теоретически грязными, но практически не проверял :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:20

Искатель Грязними. Отримував 21 чистими.

  renegade написав:Картой же нет ограничений по категориям и нет стимула носить её в кошельке.


По КБО можна і на страхівку і на % швидше попасти. Так як тільки 10% клієнтів свідомо свинорилить, то 90% інших перекривають можливі незначні збитки і дають валовий прибуток.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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