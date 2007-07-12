Додано: Вів 17 лис, 2020 08:09

guntherhouse777 написав: renegade написав: Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?

Может кто подсказать смысл банку отдавать 5% за инет покупки?

Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела) Забывчивовость, невнимательность и финансовые трудности клиента на моменте- вот лучшие друзья карточного отдела)

Это само собой, но у идеи есть более логичный в этом плане продукт CB White. Он подразумевает ношение с собой карты для покупок в продуктовых магазинах и ресторанах и подталкивает клиентов платить ей в других местах (если карта одна). К тому же многие не тратят так много по категориям продуктов и ресторанов и, в сумме, банк в плюсе.С О. Картой же нет ограничений по категориям и нет стимула носить её в кошельке.Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk