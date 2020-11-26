|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:57
Коллеги автомобилисты, какой мсс даёт страхование на жирафе? По окард будет за это кешбек?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11426
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, jay2004
, Клаус
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|91073
|10771977
|
П'ят 27 лис, 2020 15:15
joik
|
|44385
|5400077
|
|
|17683
|2485349
|
Чет 26 лис, 2020 22:28
ruvex
|