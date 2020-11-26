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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1888188918901891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:57

Re: Идея Банк

Коллеги автомобилисты, какой мсс даёт страхование на жирафе? По окард будет за это кешбек?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:26

  Stringer написав:Коллеги автомобилисты, какой мсс даёт страхование на жирафе? По окард будет за это кешбек?

У меня данные 3х-летней давности :(
АХА, КАСКО 6300
Жираф, ОСАГО 7277

КБО дает КБ даже за 6300 от Аксы и Полиса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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