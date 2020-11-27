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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:57
Коллеги автомобилисты, какой мсс даёт страхование на жирафе? По окард будет за это кешбек?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:26
Stringer написав:
Коллеги автомобилисты, какой мсс даёт страхование на жирафе? По окард будет за это кешбек?
У меня данные 3х-летней давности
АХА, КАСКО 6300
Жираф, ОСАГО 7277
КБО дает КБ даже за 6300 от Аксы и Полиса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:03
Якщо є дві кешбечних картки. Ліміт кешбеку 500+500 чи 500 на ІПН?
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:24
Кочевник написав:
Якщо є дві кешбечних картки. Ліміт кешбеку 500+500 чи 500 на ІПН?
если на разныХ счетаХ, то 500+500
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:17
в Идее кешбек по дате покупки или по дате проводки ?
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