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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:18
Stringer, Моней
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:19
clientage написав:Stringer
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Пля, у меня до сих пор в заблокованих висит
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:24
Stringer написав: clientage написав:Stringer
, Моней
Пля, у меня до сих пор в заблокованих висит
Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:29
Stringer написав:У меня у одного пятничное погашение белявки п2п переводом до сих пор не провели по счету?
Плохо если Идея сменила регламент зачисления переводов, надеюсь что это я поймал какой то глюк
Посмотрите в приложении о.банки, пункт детали по карте и там внизу "платеж для выполнения льготного периода".
Обычно он сразу учитывает поступления.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:42
Stringer написав:
У меня у одного пятничное погашение белявки п2п переводом до сих пор не провели по счету?
Плохо если Идея сменила регламент зачисления переводов, надеюсь что это я поймал какой то глюк
Все ок.
Толкал в начеле 1-го ночи сегодня КОКОй.
Утром в обанке светился 0.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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