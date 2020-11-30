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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1889189018911892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:18

Stringer, Моней
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:19

  clientage написав:Stringer, Моней

Пля, у меня до сих пор в заблокованих висит :-(
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:24

  Stringer написав:
  clientage написав:Stringer, Моней

Пля, у меня до сих пор в заблокованих висит :-(

Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:29

Re: Идея Банк

Stringer написав:У меня у одного пятничное погашение белявки п2п переводом до сих пор не провели по счету?
Плохо если Идея сменила регламент зачисления переводов, надеюсь что это я поймал какой то глюк
Посмотрите в приложении о.банки, пункт детали по карте и там внизу "платеж для выполнения льготного периода".
Обычно он сразу учитывает поступления.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:42

  Stringer написав:У меня у одного пятничное погашение белявки п2п переводом до сих пор не провели по счету?
Плохо если Идея сменила регламент зачисления переводов, надеюсь что это я поймал какой то глюк

Все ок.
Толкал в начеле 1-го ночи сегодня КОКОй.
Утром в обанке светился 0.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:34

Re: Идея Банк

З ідеєю важко розібратись. new.ideaonline.ua показує вже недільні проведені, ideaonline.ua відстає. Не погасиш - попадеш, погасиш, недобереш кешбек. Найбільш загадкова виписка, проводитись може від дуже довго, до дуже скоро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:30

  renegade написав:
Stringer написав:У меня у одного пятничное погашение белявки п2п переводом до сих пор не провели по счету?
Плохо если Идея сменила регламент зачисления переводов, надеюсь что это я поймал какой то глюк
Посмотрите в приложении о.банки, пункт детали по карте и там внизу "платеж для выполнения льготного периода".
Обычно он сразу учитывает поступления.

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Це лайно глючить на повну. Я минулий місяць тут кіпіш піднімав, що там ліва цифра і не міг второпати чи все нормально загасилося. Двічі звертався у підтримку - там нічого розтлумачити не змогли, аж поки я у відділенні виписку не взяв. За моїми спостереженнями, О.Банка після 25-го числа у тому полі показує суму для погашення у наступному місяці.
  Ой+ написав:З ідеєю важко розібратись. new.ideaonline.ua показує вже недільні проведені, ideaonline.ua відстає. Не погасиш - попадеш, погасиш, недобереш кешбек.

Дурні ігри в р2р з такими діркобанками. Вважаю, що краще гаситися передбачуванішими каналами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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