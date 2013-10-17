Додано: Пон 30 лис, 2020 16:34

З ідеєю важко розібратись. new.ideaonline.ua показує вже недільні проведені, ideaonline.ua відстає. Не погасиш - попадеш, погасиш, недобереш кешбек. Найбільш загадкова виписка, проводитись може від дуже довго, до дуже скоро.

Не так добре з грошима, як погано без них.