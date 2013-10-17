|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54
В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
-
vitaliy1111
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:18
vitaliy1111 написав:
В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
Присоединяюсь к вопросу)
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91137
|10788553
|
|
|905
|128617
|
|
|44505
|5426804
|
|