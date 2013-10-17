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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54
В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
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vitaliy1111
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:18
vitaliy1111 написав:
В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
Присоединяюсь к вопросу)
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an0nym
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:40
an0nym написав: vitaliy1111 написав:
В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
Присоединяюсь к вопросу)
Нельзя.
Или белые или О.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 02 гру, 2020 03:22
clientage написав:
Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?
Марічка - это кто?
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Амвросий
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