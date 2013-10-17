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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1890189118921893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54

Re: Идея Банк

В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:18

  vitaliy1111 написав:В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?


Присоединяюсь к вопросу)
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:40

  an0nym написав:
  vitaliy1111 написав:В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?


Присоединяюсь к вопросу)

Нельзя.
Или белые или О.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 03:22

  clientage написав:Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?


Марічка - это кто?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 06:39

Re: Идея Банк

Як взнати в новому ідеяонлайн, що операція проведена по рахунку?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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