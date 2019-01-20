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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1890189118921893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54

Re: Идея Банк

В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:18

  vitaliy1111 написав:В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?


Присоединяюсь к вопросу)
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:40

  an0nym написав:
  vitaliy1111 написав:В Идеи можно иметь 3 кредитки, включая карту Оbank?


Присоединяюсь к вопросу)

Нельзя.
Или белые или О.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 03:22

  clientage написав:Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?


Марічка - это кто?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 06:39

Re: Идея Банк

Як взнати в новому ідеяонлайн, що операція проведена по рахунку?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23

Как не надо гасиЦЦа или мой почти Epic fail в Идее :(

Больше года пользую КБО и поскольку лимиту мне налили достаточно (20 к) а потом еще и долили за все это время ни разу не парился по поводу выведения карты в 0. Абонка в 25 грн. и копейки процентов на нее с лихвой перекрывались практически постоянным использованием 20к грн. кредитных ресурсов которые в это же время лежали на различных текущих счетах под 8.5% и выше. Но вот это постоянное смыкание 25 грн. и вечно по чуть-чуть растущих копеек процентов очень диссонировало с моим душевным спокойствием ;). Поэтому к концу года решил карту вывести в ноль а поскольку как будут работать банки в последние дни декабря не понятно - решил все это дело провернуть еще в ноябре. Надо сказать что все это время обе кредитки (есть еще О.карта) я гасил исключительно через р2р в первой половине дня. И всегда все погашение и распределение по счету проводилось тем же днем. Как говорится от добра добра не ищут - фуганул я с утра пораньше 30 ноября ровно долг по карте в надежде на то что к обеду сумма проведется по счету - станут видны списанные % и их я еще до вечера успею догасить. Но что-то пошло не так. Первый звоночек прозвучал в виде сообщения Stringer'a viewtopic.php?p=5110374#p5110374 - но последующее обсуждение несколько успокоили - Stringer гасил скунсом, а я Моней и буквально в воскресенье тот же clientage тоже гасился моней и у него все ок. Я по сути гасил тоже в воскресенье - в 6:48 понедельника - то есть еще до начала опердня. Кроме того еще был озвучен самый крайний способ:
  clientage написав:Мож стукнуть в саппорт й запитати у Марічки чомууу?

Шло время. В 14:00 деньги все еще висели в заблокированных и я типа хохмы ради (на самом деле была одна тема) решил вывести в 0 еще и О.карту. Тем же способом. За пару часов эти деньги провелись, а КБО-шные все еще висели в заблокированных. Понимая, что 25 грн. с меня уже в этот раз спишут 100% (наобум Лазаря гасить проценты с запасом не хотелось - чтобы на карте не появились "свои") плюнул на это дело и перестал мониторить - мол во вторник все равно выведу карту в ноль уже и с учетом 25 грн. Кроме того 1 декабря мне уже было что платить с КБО ;). К обеду 1 декабря деньги все висели в блоке ;(. Звонок "Маричке" не помог - да вижу, да есть со вчерашнего утра но почему не проводятся ХЗ. Надо сегодня делать оплату? Ну подождите еще до вечера - вдруг мож проведутся. Фиг-Вам. 22:00 - деньги все еще в блоке. Очередная "Маричка" блеет про зачисление в течение 3 рабочих дней (WTF!). Лана - нужную проплату закрываю другими путями но начинаю подумывать а не придется ли мне в пожарном плане СЭПать потому как "зима" то есть РД "близко", а эти подлецы с Идеи раскусили мой "хитрый замысел" не платить им впредь "четвертаков" с % и решили меня взуть по полной еще и с вылетом из грэйса :evil:. А чё вернуть платеж - типа что-то не подошло, а следующий платеж тоже подвесить на 3 дня, а у меня даже ОМП не полностью оплачен - то есть попадаю на "фестиваль по всей программе". Но я об Идее слишком плохо подумал - сегодня после 9 утра обе суммы суммы провелись и распределились, % начислились и погасились, а с учетом зашедшего вчера кишмиша за ноябрь я даже таперича в плюсе. Но урок от идеи запомню. И правильно написал еще в понедельник klug
  klug написав:Дурні ігри в р2р з такими діркобанками. Вважаю, що краще гаситися передбачуванішими каналами.
Золотые слова - рекомендую всем их запомнить!!!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:51

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:рекомендую всем их запомнить!!!

Я када попал на подобную кутерьму "вдруХ зависшей проводки" таки добил Идею с возвратом начисленных комисс и абонок.
Написал им запрос в окошко на хлавной странице сайта.
Но для себя зарёкся дальше гасится за -1дн!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:03

Re: Идея Банк

  clientage написав:Я када попал на подобную кутерьму "вдруХ зависшей проводки" таки добил Идею с возвратом начисленных комисс и абонок.

Ну в моем случае это вряд ли что даст - моя сумма погашения не учитывала % за ноябрь - то есть если бы они все провели и распределили понедельником - на конец дня 30го все равно по карте был б долг на 8 грн. с копейками, а наличие долга предполагает абонку в 25 грн., которую с меня успешно и списали. То есть мне нечего просить их вернуть. Но вот если бы меня таки "выпихнули" бы с грейса - тогда да - такое б я уже идейке не простил :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:06

Flamingo
а вы кидали по номеру карты, или через их приложение пополнить, через приложение 30м все прошло у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:48

  anis написав:Flamingo
а вы кидали по номеру карты, или через их приложение пополнить, через приложение 30м все прошло у меня.

всегда моней по номеру карты. Все было всегда ок кроме крайнего случая. Но мне кажется, что Идее ничего не стоит сделать "вдруХ зависшую проводку" и при вашем способе пополнения.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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