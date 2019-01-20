Додано: Сер 02 гру, 2020 11:03

clientage написав: Я када попал на подобную кутерьму "вдруХ зависшей проводки" таки добил Идею с возвратом начисленных комисс и абонок. Я када попал на подобную кутерьму "вдруХ зависшей проводки" таки добил Идею с возвратом начисленных комисс и абонок.

Ну в моем случае это вряд ли что даст - моя сумма погашения не учитывала % за ноябрь - то есть если бы они все провели и распределили понедельником - на конец дня 30го все равно по карте был б долг на 8 грн. с копейками, а наличие долга предполагает абонку в 25 грн., которую с меня успешно и списали. То есть мне нечего просить их вернуть. Но вот если бы меня таки "выпихнули" бы с грейса - тогда да - такое б я уже идейке не простил