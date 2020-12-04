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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1891189218931894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 05:41

  Flamingo написав:
  anis написав:Flamingo
а вы кидали по номеру карты, или через их приложение пополнить, через приложение 30м все прошло у меня.

всегда моней по номеру карты. Все было всегда ок кроме крайнего случая. Но мне кажется, что Идее ничего не стоит сделать "вдруХ зависшую проводку" и при вашем способе пополнения.

По карте другого банка,после погашения сначала без СМС списали за годовое обслуживание за счет кредитных,а затем на сумму невидимого списания для клиента влепили штраф в конце месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 02:46

На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?
b555
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 05:53

  b555 написав:На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?

Всем так и платили. Кешбэк будет 10 декабря.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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