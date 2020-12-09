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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1891189218931894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 05:41

  Flamingo написав:
  anis написав:Flamingo
а вы кидали по номеру карты, или через их приложение пополнить, через приложение 30м все прошло у меня.

всегда моней по номеру карты. Все было всегда ок кроме крайнего случая. Но мне кажется, что Идее ничего не стоит сделать "вдруХ зависшую проводку" и при вашем способе пополнения.

По карте другого банка,после погашения сначала без СМС списали за годовое обслуживание за счет кредитных,а затем на сумму невидимого списания для клиента влепили штраф в конце месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 02:46

На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?
b555
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 05:53

  b555 написав:На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?

Всем так и платили. Кешбэк будет 10 декабря.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:59

Re: Идея Банк

мне выплатили по КБО второго декабря
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:02

  Hack-Stock написав:мне выплатили по КБО второго декабря

Да, по КБО, похоже, стали платить по-другому графику, но О.Карт это не коснулось ни в прошлом месяце, ни в этом.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:57

Re: Идея Банк

чем отличается О.Карт от КБО?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:50

  wtf написав:чем отличается О.Карт от КБО?

Ну как бы это два разных продукта. Но главное принципиальное отличие - отсутствие у О.карты абонки в 25 грн. при наличии задолженности на 1 число месяца
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:20

Re: Идея Банк

ingtrans написав:
  b555 написав:На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?

Всем так и платили. Кешбэк будет 10 декабря.
Сегодня уже рассчитали
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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