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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 05:41
Flamingo написав: anis написав:Flamingo
а вы кидали по номеру карты, или через их приложение пополнить, через приложение 30м все прошло у меня.
всегда моней по номеру карты. Все было всегда ок кроме крайнего случая. Но мне кажется, что Идее ничего не стоит сделать "вдруХ зависшую проводку" и при вашем способе пополнения.
По карте другого банка,после погашения сначала без СМС списали за годовое обслуживание за счет кредитных,а затем на сумму невидимого списания для клиента влепили штраф в конце месяца
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 05 гру, 2020 02:46
На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?
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b555
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Додано: Суб 05 гру, 2020 05:53
b555 написав:
На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?
Всем так и платили. Кешбэк будет 10 декабря.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 08:59
мне выплатили по КБО второго декабря
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Hack-Stock
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Додано: Нед 06 гру, 2020 09:02
Hack-Stock написав:
мне выплатили по КБО второго декабря
Да, по КБО, похоже, стали платить по-другому графику, но О.Карт это не коснулось ни в прошлом месяце, ни в этом.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:57
чем отличается О.Карт от КБО?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:50
wtf написав:
чем отличается О.Карт от КБО?
Ну как бы это два разных продукта. Но главное принципиальное отличие - отсутствие у О.карты абонки в 25 грн. при наличии задолженности на 1 число месяца
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:20
ingtrans написав: b555 написав:
На 05 декабря 2020 года нет кэшбека по о карте
Саппорт сказал что платят по 10е число.
Как кому платили?
Всем так и платили. Кешбэк будет 10 декабря.
Сегодня уже рассчитали
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Сер 09 гру, 2020 21:57
klug
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