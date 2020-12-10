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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:09
jay2004 написав:
Как быстро выдают Онлайн карту в отделении? Кешбек - за свои или кредитные также?
За отделение не знаю, получал о.карту курьером, очень удобно. Заказал в приложении, перезвонили, налили лимит сколько просил, на следующий день привезли (в первой половине дня), активировали в тот же день.
КБ есть и за свои, и за кредитные, но процент разный.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:29
jay2004
мне выдавали в отделении, заполнял много документов, заняло это минут 25-30. если есть возможность, закажите курьера
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:49
jay2004 написав:
Как быстро выдают Онлайн карту в отделении? Кешбек - за свои или кредитные также?
Кешбек за кредитные больше, чем за свои.
Не забудьте активировать кешбек в приложении, я этого не сделал и кешбек за месяц не начислили
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:57
supafly_john написав:
если есть возможность, закажите курьера
Курьер может стать проблемой если нужно зафиксировать дату подписания договора (РД). Либо заказывать чётко 25 числа.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:58
supafly_john написав:jay2004
мне выдавали в отделении, заполнял много документов, заняло это минут 25-30. если есть возможность, закажите курьера
ага,
и при этом менеджер периодически кашляла
было стремно
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:22
supafly_john написав:jay2004
закажите курьера
Иногда страховку "забывают" выключить, хотя и просишь несколько раз.
С курьером так придется все переоформлять, а если в отделении, то онисза 30+ минут косячек исправляют.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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