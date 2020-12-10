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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:09

  jay2004 написав:Как быстро выдают Онлайн карту в отделении? Кешбек - за свои или кредитные также?

За отделение не знаю, получал о.карту курьером, очень удобно. Заказал в приложении, перезвонили, налили лимит сколько просил, на следующий день привезли (в первой половине дня), активировали в тот же день.
КБ есть и за свои, и за кредитные, но процент разный.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:29

jay2004
мне выдавали в отделении, заполнял много документов, заняло это минут 25-30. если есть возможность, закажите курьера
supafly_john
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:49

  jay2004 написав:Как быстро выдают Онлайн карту в отделении? Кешбек - за свои или кредитные также?

Кешбек за кредитные больше, чем за свои.
Не забудьте активировать кешбек в приложении, я этого не сделал и кешбек за месяц не начислили :(
supafly_john
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:57

  supafly_john написав:если есть возможность, закажите курьера

Курьер может стать проблемой если нужно зафиксировать дату подписания договора (РД). Либо заказывать чётко 25 числа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:58

  supafly_john написав:jay2004
мне выдавали в отделении, заполнял много документов, заняло это минут 25-30. если есть возможность, закажите курьера

ага,
и при этом менеджер периодически кашляла
было стремно
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:22

  supafly_john написав:jay2004
закажите курьера

Иногда страховку "забывают" выключить, хотя и просишь несколько раз.
С курьером так придется все переоформлять, а если в отделении, то онисза 30+ минут косячек исправляют.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:40

  ukrprom2014 написав:
  supafly_john написав:jay2004
закажите курьера

Иногда страховку "забывают" выключить, хотя и просишь несколько раз.
С курьером так придется все переоформлять, а если в отделении, то онисза 30+ минут косячек исправляют.

Чергова легендарна легенда. Кур'єр їздить з О.Карткою, де немає страховки взагалі. Страховка може бути у Онлайн, яку видають у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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