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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59
Якщо чекаєте наступного дня %, то виключайте на ніч звук на телефоні, а то СМС-ки прилітають між 2 і 3 ночі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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