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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1893189418951896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59

Re: Идея Банк

Якщо чекаєте наступного дня %, то виключайте на ніч звук на телефоні, а то СМС-ки прилітають між 2 і 3 ночі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:57

Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом. :twisted: :twisted:
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03

  DjPavel написав:Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом. :twisted: :twisted:

"Вам что не нужны деньги?" - самый тупой вопрос в ответ на незаинтересованность в их кредите наличными.
Vint
 
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