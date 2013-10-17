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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59
Re: Идея Банк
Якщо чекаєте наступного дня %, то виключайте на ніч звук на телефоні, а то СМС-ки прилітають між 2 і 3 ночі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:57
Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03
"Вам что не нужны деньги?" - самый тупой вопрос в ответ на незаинтересованность в их кредите наличными.
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