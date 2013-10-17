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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59
Якщо чекаєте наступного дня %, то виключайте на ніч звук на телефоні, а то СМС-ки прилітають між 2 і 3 ночі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03
"Вам что не нужны деньги?" - самый тупой вопрос в ответ на незаинтересованность в их кредите наличными.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:21
DjPavel написав:Idea Bank
идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом.
Заблокировать можно. Просто это не один месяц. Бронируйте каждый номер.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:19
ukrprom2014 написав: supafly_john написав:jay2004
закажите курьера
Иногда страховку "забывают" выключить, хотя и просишь несколько раз.
С курьером так придется все переоформлять, а если в отделении, то онисза 30+ минут косячек исправляют.
Аха, именно так и было. "Удаляли" страховку минут 30... Кешбек максимально 402 грн с 10к, верно?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:26
кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:32
wtf написав:
кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?
Приходит.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:54
wtf написав:
кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?
Конечно.
Только минимум 1 кулечек в нагрузку купить прийдется за 2грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18
ukrprom2014 написав: wtf написав:
кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?
Конечно.
Только минимум 1 кулечек в нагрузку купить прийдется за 2грн.
Давно не покупаю кулечек.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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