RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1893189418951896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59

Re: Идея Банк

Якщо чекаєте наступного дня %, то виключайте на ніч звук на телефоні, а то СМС-ки прилітають між 2 і 3 ночі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3929
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:57

Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом. :twisted: :twisted:
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03

  DjPavel написав:Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом. :twisted: :twisted:

"Вам что не нужны деньги?" - самый тупой вопрос в ответ на незаинтересованность в их кредите наличными.
Vint
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:21

Re: Идея Банк

DjPavel написав:Idea Bank идиотский банк. Звонят мне реально каждый день с предложением о кредите наличными. Звонят с разных номеров телефонов (заблокировать нельзя). Уже Х раз просил исключить меня из их реестров, но воз и ныне там, каждый день звонки с разных номеров на протяжении двух месяцев. Неужели банк думает, что после этого я стану их клиентом. :twisted: :twisted:
Заблокировать можно. Просто это не один месяц. Бронируйте каждый номер.

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
Повідомлень: 136
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:19

  ukrprom2014 написав:
  supafly_john написав:jay2004
закажите курьера

Иногда страховку "забывают" выключить, хотя и просишь несколько раз.
С курьером так придется все переоформлять, а если в отделении, то онисза 30+ минут косячек исправляют.


Аха, именно так и было. "Удаляли" страховку минут 30... Кешбек максимально 402 грн с 10к, верно?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:26

Re: Идея Банк

кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 29.11.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:32

  wtf написав:кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?

Приходит.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:54

  wtf написав:кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?

Конечно.
Только минимум 1 кулечек в нагрузку купить прийдется за 2грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18

  ukrprom2014 написав:
  wtf написав:кто-то оплачивает о.кард интернет-заказы в атб через страницу на изипэй? кб приходит?

Конечно.
Только минимум 1 кулечек в нагрузку купить прийдется за 2грн.

Давно не покупаю кулечек.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1893189418951896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Ferlakur, ramaz, vitaliy1111, xenium, Кочевник, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4494, 4495, 4496
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44953 5506113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 18:43
vollena71
ОКСІ БАНК 1 ... 93, 94, 95
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
941 135377
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 18:40
Adast
Банк Січ 1 ... 31, 32, 33
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
326 71081
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 17:57
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (682)
23.12.2020 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.