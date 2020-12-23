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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1894189518961897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55

Re: Идея Банк

Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 04:01

Re: Идея Банк

  Пансер написав:Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів

тас со своей стороны может использовать сервис вроде youcontrol в платной версии, где доступно большое количество ранее слитой в сеть информации с разных источников - баз привата, вк, новой почты + сопоставить данные с данными убки = наличие у них информации что клиент со львова с кредитом в идее
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлень: 107
З нами з: 29.11.20
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