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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55
Re: Идея Банк
Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...
Додано: Чет 24 гру, 2020 04:01
Re: Идея Банк
тас со своей стороны может использовать сервис вроде youcontrol в платной версии, где доступно большое количество ранее слитой в сеть информации с разных источников - баз привата, вк, новой почты + сопоставить данные с данными убки = наличие у них информации что клиент со львова с кредитом в идее
КБ за открытие карты
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