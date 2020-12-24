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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1894189518961897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55

Re: Идея Банк

Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 04:01

Re: Идея Банк

  Пансер написав:Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів

тас со своей стороны может использовать сервис вроде youcontrol в платной версии, где доступно большое количество ранее слитой в сеть информации с разных источников - баз привата, вк, новой почты + сопоставить данные с данными убки = наличие у них информации что клиент со львова с кредитом в идее
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:25

wtf
В Тому й справа, що я у Львові ніколи не жив, але деколи буваю по роботі. Як варіант ще у Львові деколи купую у Сільпо та онлайн-АТБ. Більше ні в якій базі Львова номер не може бути засвіченим.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:50

Re: Идея Банк

  Пансер написав:Більше ні в якій базі Львова номер не може бути

Просто львовская управа ТАСа обзванивает, т.к. у них видимо % недобора по кредитованию на конец года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:54

  Пансер написав:Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...

Сам банк - навряд чи, а от менеджер, якого переманили з одного банку до іншого - цілком. В Україні це звична історія, коли менеджер прихоплює з собою на нове робоче місце базу клієнтів зі старого. Мені, наприклад, Білочка увесь час пропозиції шле, хоча їх клієнтом я ніколи не був.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  Пансер написав:Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...


возможно оператор мобильной связи сливает данные. Вам-же смс приходили из идеи и ТАСа. А это уже инфа, что вы являетесь клиентом банка. В смс могут быть даже номера счетов указаны. А обзвоном собирают о вас недостающую информацию. Поэтому нужно осторожно относиться к подобным звонкам с непонятных номеров, без вашего запроса.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:56

Re: Идея Банк

  klug написав:Сам банк - навряд чи, а от менеджер, якого переманили з одного банку до іншого - цілком. В Україні це звична історія, коли менеджер прихоплює з собою на нове робоче місце базу клієнтів зі старого.


я на таку "шнягу" вже пару раз потрапляв

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:)

можна шуганути - згідно закону про обробку перс даних і тд ітп
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23

  greenozon написав:можна шуганути - згідно закону про обробку перс даних і тд ітп

Складно, потрібно довести, що дзвонила ця банка, а не абстрактні "шахраї". Потім у цій банці знайти, хто саме, випитати у нього, звідки дані, довести, що вони персональні. Я поки таких прецедентів не знаю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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