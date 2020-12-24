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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55
Re: Идея Банк
Може Ідея Банк зливати контакти клієнтів ТАСу? Вчора телефонували з Таскомбанку з пропозицією перекредитування та запрошували в відділення у Львові. Єдиний банк у Львові, в якому обслуговуюся Ідея. Клієнтом Тасу ніколи не був...
Додано: Чет 24 гру, 2020 04:01
Re: Идея Банк
тас со своей стороны может использовать сервис вроде youcontrol в платной версии, где доступно большое количество ранее слитой в сеть информации с разных источников - баз привата, вк, новой почты + сопоставить данные с данными убки = наличие у них информации что клиент со львова с кредитом в идее
КБ за открытие карты
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:25
wtf
В Тому й справа, що я у Львові ніколи не жив, але деколи буваю по роботі. Як варіант ще у Львові деколи купую у Сільпо та онлайн-АТБ. Більше ні в якій базі Львова номер не може бути засвіченим.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:50
Re: Идея Банк
Просто львовская управа ТАСа обзванивает, т.к. у них видимо % недобора по кредитованию на конец года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:54
Сам банк - навряд чи, а от менеджер, якого переманили з одного банку до іншого - цілком. В Україні це звична історія, коли менеджер прихоплює з собою на нове робоче місце базу клієнтів зі старого. Мені, наприклад, Білочка увесь час пропозиції шле, хоча їх клієнтом я ніколи не був.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
возможно оператор мобильной связи сливает данные. Вам-же смс приходили из идеи и ТАСа. А это уже инфа, что вы являетесь клиентом банка. В смс могут быть даже номера счетов указаны. А обзвоном собирают о вас недостающую информацию. Поэтому нужно осторожно относиться к подобным звонкам с непонятных номеров, без вашего запроса.
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:56
Re: Идея Банк
я на таку "шнягу" вже пару раз потрапляв
100% так і є
можна шуганути - згідно закону про обробку перс даних і тд ітп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23
Складно, потрібно довести, що дзвонила ця банка, а не абстрактні "шахраї". Потім у цій банці знайти, хто саме, випитати у нього, звідки дані, довести, що вони персональні. Я поки таких прецедентів не знаю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:48
Re: Идея Банк
Стоит задача окэшбэчить покупку в "Эльдораде". Оплатить на сайте самого "Эльдорадо" - не вариант, т.к. нужно еще применить внутренние бонусы, которые автоматически, без участия оператора контакт-центра использовать нельзя. Кто знает, если заказать доставку через НП и оплатить посылку на сайте/приложении НП, начислит ли Идея кэшбэк? Карта - карт-бланш-онлайн.
Знаю, что можно получить заказ в оффлайн-магазине и оплатить в кассе Моней, но ехать туда не хочется.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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