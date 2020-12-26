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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1895189618971898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:50

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Декілька разів так отримував кешбек з інтертопу, алло.
Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56

Re: Идея Банк

  Кащей написав:Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?


Якщо серйозним продавцям платити, то без комісії. Але якщо оплата буде фіз.особам які теж себе позиціонують як інтернет-магазини, то комісій буде купа і з кредитних більше як 2%. Так що уважно дивіться кому і що платити в НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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