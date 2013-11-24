Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:50
Re: Идея Банк
Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56
Re: Идея Банк
Якщо серйозним продавцям платити, то без комісії. Але якщо оплата буде фіз.особам які теж себе позиціонують як інтернет-магазини, то комісій буде купа і з кредитних більше як 2%. Так що уважно дивіться кому і що платити в НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 гру, 2020 20:52
Re: Идея Банк
Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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