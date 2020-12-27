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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:50
Ой+ написав:
Декілька разів так отримував кешбек з інтертопу, алло.
Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56
Кащей написав:
Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
Якщо серйозним продавцям платити, то без комісії. Але якщо оплата буде фіз.особам які теж себе позиціонують як інтернет-магазини, то комісій буде купа і з кредитних більше як 2%. Так що уважно дивіться кому і що платити в НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:52
Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Нед 27 гру, 2020 00:42
Кащей написав:
Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
Як Вам уже написали - або буде зовсім без комісій і з КБ, або буде повен рот комісій і без КБ. У випадку з Ідеєю безпечно перевірити неможливо і можна лише сподіватися. Якщо є New Card або WeekEnd - краще заплатити ними, попередньо вживши "заходи безпеки".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:03
Кащей написав:
Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
З гілки привату:
ROLF написав: klug написав:
Очевидно, що людина хоче платити в Інтернеті, але не хоче випадково натрапити на хитродупих, які приймають плату через р2р, прикидаючись еквайрингом. Очевидні приклади: Нова Пошта, OLX, prom.ua(?). Якщо з OLX урок оплачується лише раз і далі людина починає розуміти, то з НП - це кожного разу лотерея з підказками. Ті, у кого 40 карток, мають змогу провести тестові оплати з більш гнучких банок. Якщо ж на руках лише картка Прихвата, то це стрибок без страховки.
С Новой почтой нет никакой лотереи, устанавливаем приложение НП,в котором видно как проходит оплата:"Контроль оплаты" или "Наложенный платеж",да и оператор может подсказать....
Можна платити моно - там кешбек без обмеження суми за ельдорадо на відміну від ідеї.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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