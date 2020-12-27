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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1895189618971898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:50

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Декілька разів так отримував кешбек з інтертопу, алло.
Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56

Re: Идея Банк

  Кащей написав:Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?


Якщо серйозним продавцям платити, то без комісії. Але якщо оплата буде фіз.особам які теж себе позиціонують як інтернет-магазини, то комісій буде купа і з кредитних більше як 2%. Так що уважно дивіться кому і що платити в НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:52

Re: Идея Банк

Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:42

  Кащей написав:Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.

Як Вам уже написали - або буде зовсім без комісій і з КБ, або буде повен рот комісій і без КБ. У випадку з Ідеєю безпечно перевірити неможливо і можна лише сподіватися. Якщо є New Card або WeekEnd - краще заплатити ними, попередньо вживши "заходи безпеки".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:03

  Кащей написав:Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.


З гілки привату:
  ROLF написав:
  klug написав:Очевидно, що людина хоче платити в Інтернеті, але не хоче випадково натрапити на хитродупих, які приймають плату через р2р, прикидаючись еквайрингом. Очевидні приклади: Нова Пошта, OLX, prom.ua(?). Якщо з OLX урок оплачується лише раз і далі людина починає розуміти, то з НП - це кожного разу лотерея з підказками. Ті, у кого 40 карток, мають змогу провести тестові оплати з більш гнучких банок. Якщо ж на руках лише картка Прихвата, то це стрибок без страховки.

С Новой почтой нет никакой лотереи, устанавливаем приложение НП,в котором видно как проходит оплата:"Контроль оплаты" или "Наложенный платеж",да и оператор может подсказать....


Можна платити моно - там кешбек без обмеження суми за ельдорадо на відміну від ідеї.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:24

Re: Идея Банк

Робив я покупку на аліекспресі в листопаді на 150$ О.карткою. Продавець виявився недобросовісним, захотів ще 30$ доплати за доставку. Я відмовився, він дав лівий трек, пізніше я відкрив суперечку, сьогодні гроші повернули. В інтернет - банкінгу повернення відображається "Кредитовий сліп по картi", сума обов'язкового платежу зменшилася. Кешбек за покупку отримав.
Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:32

  Пансер написав:Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?


если кешбек уже пришел, то никуда уже не денется. Просто алиэкспресс офрмляет отмену покупки или возврат за недостачу товара не отменой транзакции, а обратным переводом денег. Видимо потому что пока идет доставка может два-три и более месяцев пройти. За это время транзакция покупки уже давно проведена и закрыта. Как минус - вы два раза на конвертации потеряли. Один раз при покупке, второй раз при возврате.

На алиэкспресс лучше покупать картой к долларовому счету, тогда если вдруг возврат будет, то вернут без комиссий и конвертаций. А при оплате гривневой картой обязательно выждут день для оплаты с самым невыгодным курсом. И с возвратом также. В итоге останетесь и без покупки и часть денег потеряете.

Так к сожалению во всех украинских банках сейчас работает.
Амвросий
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