Додано: Суб 26 гру, 2020 20:52

Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.