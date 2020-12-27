Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:50
Re: Идея Банк
Спасибо. Прошу прощения за свою дремучесть, а +2% за "перевод денег" Новая Почта берет в случае оплаты на ее сайте?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56
Re: Идея Банк
Якщо серйозним продавцям платити, то без комісії. Але якщо оплата буде фіз.особам які теж себе позиціонують як інтернет-магазини, то комісій буде купа і з кредитних більше як 2%. Так що уважно дивіться кому і що платити в НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 гру, 2020 20:52
Re: Идея Банк
Про комиссии за р2р-перевод при оплате с кредитных понятно. Надеюсь, что "Эльдорадо" относится к тем самым серьезным продавцам и их не будет. Речь о 2% + 20 грн, которые берет Новая почта за перевод денег при оплате наложенным платежом.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Нед 27 гру, 2020 00:42
Як Вам уже написали - або буде зовсім без комісій і з КБ, або буде повен рот комісій і без КБ. У випадку з Ідеєю безпечно перевірити неможливо і можна лише сподіватися. Якщо є New Card або WeekEnd - краще заплатити ними, попередньо вживши "заходи безпеки".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:03
З гілки привату:
Можна платити моно - там кешбек без обмеження суми за ельдорадо на відміну від ідеї.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:24
Re: Идея Банк
Робив я покупку на аліекспресі в листопаді на 150$ О.карткою. Продавець виявився недобросовісним, захотів ще 30$ доплати за доставку. Я відмовився, він дав лівий трек, пізніше я відкрив суперечку, сьогодні гроші повернули. В інтернет - банкінгу повернення відображається "Кредитовий сліп по картi", сума обов'язкового платежу зменшилася. Кешбек за покупку отримав.
Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:32
если кешбек уже пришел, то никуда уже не денется. Просто алиэкспресс офрмляет отмену покупки или возврат за недостачу товара не отменой транзакции, а обратным переводом денег. Видимо потому что пока идет доставка может два-три и более месяцев пройти. За это время транзакция покупки уже давно проведена и закрыта. Как минус - вы два раза на конвертации потеряли. Один раз при покупке, второй раз при возврате.
На алиэкспресс лучше покупать картой к долларовому счету, тогда если вдруг возврат будет, то вернут без комиссий и конвертаций. А при оплате гривневой картой обязательно выждут день для оплаты с самым невыгодным курсом. И с возвратом также. В итоге останетесь и без покупки и часть денег потеряете.
Так к сожалению во всех украинских банках сейчас работает.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:26
Re: Идея Банк
Ну в бытность когда у Симы ее кэшбек программа была луДшей - на возврат от Али насчитанный за 3 месяца до того кэшбек бабиты успешно сторнировали. Даже если сумма возврата не совпадала (например оплата шла за несколько товаров разных продавцов, а возврат был лишь по одному). Поэтому при возврате от Али указывается достаточно информации для банка чтобы понять какой именно платеж (или его часть) возвращен. И в большинстве случаев это как раз не просто обратный перевод, а реверсейл. Другое дело как поступит в этом случае банк. Знаю банки и которые сторнируют кэшбек (например Моня) и которые поступают с точностью наоборот. По пшекам с этим не сталкивался, поэтому не скажу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:10
У меня была аналогичная ситуация, вычли из кешбека за текущий месяц.
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