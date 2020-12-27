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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1896189718981899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:51

Re: Идея Банк

Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:40

Re: Идея Банк

  Амвросий написав:На алиэкспресс лучше покупать картой к долларовому счету, тогда если вдруг возврат будет, то вернут без комиссий и конвертаций.

Я спеціально не відкривав суперечку поки курс долара був низький. По факту втратив 53 грн, і якщо банк не забере кешбек назад, то вийде що ще й заробив.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00

  Пансер написав:Я спеціально не відкривав суперечку поки курс долара був низький. По факту втратив 53 грн, і якщо банк не забере кешбек назад, то вийде що ще й заробив.


ну вообщето тут нет никакого заработка. Просто посчитайте сколько долларов у вас было и сколько осталось. Если бы вы эти деньги хранили в долларах, то у вас сейчас было бы больше денег. Разницу забрал себе банк.

Задерживая диспут, вы ничего не заработаете на росте курса. У вас взяли оплату долларом и вернули доллары. Но при росте курса, банк держит высокий спред и меняет по очень не выгодному для вас курсу. В результате, если пересчитаете все в доллары, вы увидите ваши потери. :wink:
Амвросий
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