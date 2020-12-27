У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:51
Re: Идея Банк
У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:40
Re: Идея Банк
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00
ну вообщето тут нет никакого заработка. Просто посчитайте сколько долларов у вас было и сколько осталось. Если бы вы эти деньги хранили в долларах, то у вас сейчас было бы больше денег. Разницу забрал себе банк.
Задерживая диспут, вы ничего не заработаете на росте курса. У вас взяли оплату долларом и вернули доллары. Но при росте курса, банк держит высокий спред и меняет по очень не выгодному для вас курсу. В результате, если пересчитаете все в доллары, вы увидите ваши потери.
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