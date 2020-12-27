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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1896189718981899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:51

Re: Идея Банк

Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:40

Re: Идея Банк

  Амвросий написав:На алиэкспресс лучше покупать картой к долларовому счету, тогда если вдруг возврат будет, то вернут без комиссий и конвертаций.

Я спеціально не відкривав суперечку поки курс долара був низький. По факту втратив 53 грн, і якщо банк не забере кешбек назад, то вийде що ще й заробив.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00

  Пансер написав:Я спеціально не відкривав суперечку поки курс долара був низький. По факту втратив 53 грн, і якщо банк не забере кешбек назад, то вийде що ще й заробив.


ну вообщето тут нет никакого заработка. Просто посчитайте сколько долларов у вас было и сколько осталось. Если бы вы эти деньги хранили в долларах, то у вас сейчас было бы больше денег. Разницу забрал себе банк.

Задерживая диспут, вы ничего не заработаете на росте курса. У вас взяли оплату долларом и вернули доллары. Но при росте курса, банк держит высокий спред и меняет по очень не выгодному для вас курсу. В результате, если пересчитаете все в доллары, вы увидите ваши потери. :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:38

Re: Идея Банк

  Амвросий написав:Просто посчитайте сколько долларов у вас было и сколько осталось.

Твердження справедливе якщо розраховуватися власними коштами. Я ж платив кредитними, і поки пільговий період тривав, спочатку отримав 170 грн кешбеку, а потім суму платежу без 53 грн. Тобто на моїй картці зараз на 117 грн більше, ніж було минулого місяця. У цьому я бачу заробіток.
  Амвросий написав:Задерживая диспут, вы ничего не заработаете на росте курса
Ну наприклад якби гроші повернулися 15.12, то втратив би 103 грн, а не 53.
Все впирається в те, чи забере банк кешбек.
Ну і загалом я в мінусі, бо буду замовляти схожий товар в іншого продавця, де без розпродажів 11.11 він дорожчий на тих ж 30$. Але то вже справа принципу.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:58

  Амвросий написав:
  Flamingo написав:при возврате от Али указывается достаточно информации для банка чтобы понять какой именно платеж (или его часть) возвращен


Банку выгоднее списать комисс и конвертацию второй раз, а не отменить по старой транзакции. Возможно какие-то банки учитывают эту инфу и возвращают полную сумму. Но я таких пока не встречал - везде по два раза конвертация :)

По крайней мере в идее точно два раза конвертация идет, меня именно в идее это достало, поэтому стал использовать долларовые карты для оплаты. В укрсибе кстати тоже самое, только там на курсах можно еще больше попасть.

То что это реверсейл в случае если валюта карты отличается от валюты платежа - ну никак не может помешать банку спустя скажем три месяца после платежа применить для возврата курс покупки того же доллара. Или как по вашему - если при курсе скажем 26 с моего счета 3 месяца назад списали 2600 грн. за 100 долларовую покупку, то сейчас при реверсейле на 100 долларов мне вернут те же 2600 грн.? Отнюдь. Возврат будет по курсу покупки банка на дату возврата. Если при этом есть какие-либо банковские комиссии за конверт то банк и их возьмет как при списании, так при возврате. И при этом многие банки еще и сторнируют кэшбек если он был. А бабиты еще и пытались при сторнировании кэшбека еще и на курсе наварится. Приходилось им объяснять, что с бухгалтерской точки зрения когда-то начислив на операцию скажем 300 грн. кэшбека - не есть правильно сторнировать 350 грн. только потому что изменился курс валюты. Справедливости ради - по всем таким случаям бабиты курсовую разницу возвращали взад
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:32

Re: Идея Банк

  antey718 написав:У меня была аналогичная ситуация, вычли из кешбека за текущий месяц.

Якою саме карткою платили? О.Картка?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:38

  Пансер написав:
  antey718 написав:У меня была аналогичная ситуация, вычли из кешбека за текущий месяц.

Якою саме карткою платили? О.Картка?
КБО
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:41

Re: Идея Банк

У меня по О.Карте был возврат в следующем месяце после оплаты. Кешбэк остался. Вообще в этом году было много возвратов оплат за отели, билеты, аренды авто по картам нескольких банков. Что интересно, в большинстве случаев кешбэк оставался, но опять же в большинстве случаев между оплатой и возвратом проходило несколько месяцев (максимум было порядка 9 месяцев).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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