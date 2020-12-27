Додано: Пон 28 гру, 2020 19:58

Амвросий написав: Flamingo написав: при возврате от Али указывается достаточно информации для банка чтобы понять какой именно платеж (или его часть) возвращен при возврате от Али указывается достаточно информации для банка чтобы понять какой именно платеж (или его часть) возвращен



Банку выгоднее списать комисс и конвертацию второй раз, а не отменить по старой транзакции. Возможно какие-то банки учитывают эту инфу и возвращают полную сумму. Но я таких пока не встречал - везде по два раза конвертация



По крайней мере в идее точно два раза конвертация идет, меня именно в идее это достало, поэтому стал использовать долларовые карты для оплаты. В укрсибе кстати тоже самое, только там на курсах можно еще больше попасть. Банку выгоднее списать комисс и конвертацию второй раз, а не отменить по старой транзакции. Возможно какие-то банки учитывают эту инфу и возвращают полную сумму. Но я таких пока не встречал - везде по два раза конвертацияПо крайней мере в идее точно два раза конвертация идет, меня именно в идее это достало, поэтому стал использовать долларовые карты для оплаты. В укрсибе кстати тоже самое, только там на курсах можно еще больше попасть.

То что это реверсейл в случае если валюта карты отличается от валюты платежа - ну никак не может помешать банку спустя скажем три месяца после платежа применить для возврата курс покупки того же доллара. Или как по вашему - если при курсе скажем 26 с моего счета 3 месяца назад списали 2600 грн. за 100 долларовую покупку, то сейчас при реверсейле на 100 долларов мне вернут те же 2600 грн.? Отнюдь. Возврат будет по курсу покупки банка на дату возврата. Если при этом есть какие-либо банковские комиссии за конверт то банк и их возьмет как при списании, так при возврате. И при этом многие банки еще и сторнируют кэшбек если он был. А бабиты еще и пытались при сторнировании кэшбека еще и на курсе наварится. Приходилось им объяснять, что с бухгалтерской точки зрения когда-то начислив на операцию скажем 300 грн. кэшбека - не есть правильно сторнировать 350 грн. только потому что изменился курс валюты. Справедливости ради - по всем таким случаям бабиты курсовую разницу возвращали взад