У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.Як думаєте, буде повернення кешбеку за дану покупку, чи на наступний раз недоотримаю на дану суму, чи все буде добре і повернення грошей зарахується як поповнення?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:51
Re: Идея Банк
У меня никаких КБ за операции, по которым были возвраты, не аннулировали.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:40
Re: Идея Банк
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00
ну вообщето тут нет никакого заработка. Просто посчитайте сколько долларов у вас было и сколько осталось. Если бы вы эти деньги хранили в долларах, то у вас сейчас было бы больше денег. Разницу забрал себе банк.
Задерживая диспут, вы ничего не заработаете на росте курса. У вас взяли оплату долларом и вернули доллары. Но при росте курса, банк держит высокий спред и меняет по очень не выгодному для вас курсу. В результате, если пересчитаете все в доллары, вы увидите ваши потери.
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:38
Re: Идея Банк
Твердження справедливе якщо розраховуватися власними коштами. Я ж платив кредитними, і поки пільговий період тривав, спочатку отримав 170 грн кешбеку, а потім суму платежу без 53 грн. Тобто на моїй картці зараз на 117 грн більше, ніж було минулого місяця. У цьому я бачу заробіток.
Ну наприклад якби гроші повернулися 15.12, то втратив би 103 грн, а не 53.
Все впирається в те, чи забере банк кешбек.
Ну і загалом я в мінусі, бо буду замовляти схожий товар в іншого продавця, де без розпродажів 11.11 він дорожчий на тих ж 30$. Але то вже справа принципу.
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:58
То что это реверсейл в случае если валюта карты отличается от валюты платежа - ну никак не может помешать банку спустя скажем три месяца после платежа применить для возврата курс покупки того же доллара. Или как по вашему - если при курсе скажем 26 с моего счета 3 месяца назад списали 2600 грн. за 100 долларовую покупку, то сейчас при реверсейле на 100 долларов мне вернут те же 2600 грн.? Отнюдь. Возврат будет по курсу покупки банка на дату возврата. Если при этом есть какие-либо банковские комиссии за конверт то банк и их возьмет как при списании, так при возврате. И при этом многие банки еще и сторнируют кэшбек если он был. А бабиты еще и пытались при сторнировании кэшбека еще и на курсе наварится. Приходилось им объяснять, что с бухгалтерской точки зрения когда-то начислив на операцию скажем 300 грн. кэшбека - не есть правильно сторнировать 350 грн. только потому что изменился курс валюты. Справедливости ради - по всем таким случаям бабиты курсовую разницу возвращали взад
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:32
Re: Идея Банк
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:38
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:41
Re: Идея Банк
У меня по О.Карте был возврат в следующем месяце после оплаты. Кешбэк остался. Вообще в этом году было много возвратов оплат за отели, билеты, аренды авто по картам нескольких банков. Что интересно, в большинстве случаев кешбэк оставался, но опять же в большинстве случаев между оплатой и возвратом проходило несколько месяцев (максимум было порядка 9 месяцев).
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