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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1897189818991900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:47

Re: Идея Банк

  Амвросий написав:Потери 4%. Не всякий кешбек такие потери компенсирует.

Предлагаю прекратить Ваши изыскания. Я вел речь вовсе не о том. А Вы начинаете высчитывать профит от реверсейла. Реверсейл при покупке за рубежом - это форс-мажор а не запланированное действие. Поэтому рассчитывать на "плюсы", а порой даже и просто на выход в 0 - не приходится. Да могут "сойтись звёзды", что все закончится с наваром, но как правило при оплате платежа в одной валюте картой в другой валюте оканчивается "минусами". Минимизировать по крайней мере валютные риски можно оплачивая картой в той же валюте что и платеж.
Но все начиналось с вопроса сторнируют кэшбек или нет. А это все зависит только от политики банка, и повлиять на банк не в наших силах.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:52

  Flamingo написав:Минимизировать по крайней мере валютные риски можно оплачивая картой в той же валюте что и платеж.


так я об этом и говорю - оплачивать покупки за пределами Украины лучше долларовой картой
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:58

  Flamingo написав:Но все начиналось с вопроса сторнируют кэшбек или нет. А это все зависит только от политики банка, и повлиять на банк не в наших силах.

Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался, хотя политика банка прямо говорит о том, что кешбэк за возвраты забирают и таки в большинстве случаев забирают, но, видимо, бывают ситуации, которые банк не может правильно распознать.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:12

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался, хотя политика банка прямо говорит о том, что кешбэк за возвраты забирают и таки в большинстве случаев забирают, но, видимо, бывают ситуации, которые банк не может правильно распознать.

Я думаю, что банк бывает не может распознать, а бывает что и не хочет. И это классно - таким банкам лично я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:15

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался,


читав що є цілі фінтех банди, які піднімають на цій темі мільйони, але потім їх лапають і кидають за ґрати!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:21

  greenozon написав:
  ingtrans написав:Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался,


читав що є цілі фінтех банди, які піднімають на цій темі мільйони, але потім їх лапають і кидають за ґрати!

А лапать зачем :?:
darmet
 
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