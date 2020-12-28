Амвросий написав:Потери 4%. Не всякий кешбек такие потери компенсирует.
Предлагаю прекратить Ваши изыскания. Я вел речь вовсе не о том. А Вы начинаете высчитывать профит от реверсейла. Реверсейл при покупке за рубежом - это форс-мажор а не запланированное действие. Поэтому рассчитывать на "плюсы", а порой даже и просто на выход в 0 - не приходится. Да могут "сойтись звёзды", что все закончится с наваром, но как правило при оплате платежа в одной валюте картой в другой валюте оканчивается "минусами". Минимизировать по крайней мере валютные риски можно оплачивая картой в той же валюте что и платеж. Но все начиналось с вопроса сторнируют кэшбек или нет. А это все зависит только от политики банка, и повлиять на банк не в наших силах.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo написав:Но все начиналось с вопроса сторнируют кэшбек или нет. А это все зависит только от политики банка, и повлиять на банк не в наших силах.
Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался, хотя политика банка прямо говорит о том, что кешбэк за возвраты забирают и таки в большинстве случаев забирают, но, видимо, бывают ситуации, которые банк не может правильно распознать.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
ingtrans написав:Не раз сталкивался с тем, что кешбэк оставался, хотя политика банка прямо говорит о том, что кешбэк за возвраты забирают и таки в большинстве случаев забирают, но, видимо, бывают ситуации, которые банк не может правильно распознать.
Я думаю, что банк бывает не может распознать, а бывает что и не хочет. И это классно - таким банкам лично я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0