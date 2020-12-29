Додано: Пон 28 гру, 2020 21:47

Амвросий написав: Потери 4%. Не всякий кешбек такие потери компенсирует. Потери 4%. Не всякий кешбек такие потери компенсирует.

Предлагаю прекратить Ваши изыскания. Я вел речь вовсе не о том. А Вы начинаете высчитывать профит от реверсейла. Реверсейл при покупке за рубежом - это форс-мажор а не запланированное действие. Поэтому рассчитывать на "плюсы", а порой даже и просто на выход в 0 - не приходится. Да могут "сойтись звёзды", что все закончится с наваром, но как правило при оплате платежа в одной валюте картой в другой валюте оканчивается "минусами". Минимизировать по крайней мере валютные риски можно оплачивая картой в той же валюте что и платеж.Но все начиналось с вопроса сторнируют кэшбек или нет. А это все зависит только от политики банка, и повлиять на банк не в наших силах.