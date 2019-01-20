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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1898189919001901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:35

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:38

  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Под новый год что угодно может произойти. По этому все закрыл еще 29 числа.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45

  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52

  Искатель написав:
  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.

Да, КБО.
Но vpchelko прав, под новый год могут быть "сюрпризы" от банка.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:03

Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07

  Vorlon написав:Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.

Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:14

  ramaz написав:
  Vorlon написав:Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.

Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.

Совершенно верно! Речь именно об этом :) Кормить банк на ровном месте совсем не хочется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16

  ramaz написав:но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.

Не пишите чушь - 25 грн. насчитывается в случае наличия проведённой по счёту задолженности! :twisted:

Искатель
А, ну-ну, успехов!
Vorlon
 
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  #<1 ... 1898189919001901
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