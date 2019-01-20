|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:35
Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:38
ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Под новый год что угодно может произойти. По этому все закрыл еще 29 числа.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45
ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4299
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2589 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52
Искатель написав: ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
Да, КБО.
Но vpchelko
прав, под новый год могут быть "сюрпризы" от банка.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:03
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9508
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07
Vorlon написав:
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:14
ramaz написав: Vorlon написав:
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
Совершенно верно! Речь именно об этом
Кормить банк на ровном месте совсем не хочется.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4299
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2589 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16
ramaz написав:
но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
Не пишите чушь - 25 грн. насчитывается в случае наличия проведённой по счёту задолженности! Искатель
А, ну-ну, успехов!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9508
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45121
|5529725
|
|
|246
|273246
|
|
|2569
|97045
|
|